Lisi : Ouverture de l'OPRA ce jeudi

(CercleFinance.com) - L'AMF annonce que l'offre publique de rachat initiée par la société Lisi visant ses propres actions (OPRA), en vue d'une réduction de capital non motivée par des pertes, sera ouverte du 20 avril au 9 mai 2023 inclus.



Pour rappel, l'autorité a déclaré conforme, le 5 avril, ce projet d'OPRA qui a ensuite reçu, le 12 avril, l'approbation de l'AG extraordinaire du fabricant de composants d'assemblage et d'implants médicaux.



Lisi s'engage irrévocablement à acquérir un maximum de 7.576.004 de ses propres actions, soit 14% de son capital, au prix unitaire de 27 euros (dividende 2023 détaché) en vue de les annuler et de réduire son capital.



