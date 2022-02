Lisi : En repli après ses résultats annuels

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Lisi recule de 2% au lendemain de la présentation d'un résultat net comparable de 28,4 millions d'euros au titre de 2021, contre -37,3 millions l'année précédente, et d'une marge opérationnelle courante comparable améliorée de 0,5 point à 3,9%.



Ces améliorations traduisent selon lui les actions de réduction de coûts engagées depuis le début de la pandémie, tandis que le chiffre d'affaires a reculé de 5,4% à 1,16 milliard d'euros, sous l'effet de la diminution des stocks dans la filière aéronautique.



Sous réserve d'un contexte sanitaire et économique préservé, Lisi estime qu'il devrait retrouver en 2022 une croissance organique de son activité et continuer à améliorer ses principaux indicateurs financiers, avec un free cash-flow qui restera positif.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.