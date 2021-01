Lisi : Cession d'une activité Lisi Medical en Californie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Lisi annonce avoir réalisé la cession des actifs appartenant à sa filiale Lisi Medical Jeropa, qui produit des dispositifs de fixation dentaire et leurs instruments de pose, à une filiale du groupe ARCH Global Precision.



Le groupe industriel précise que le site de Lisi Medical Jeropa, établi à Escondido, près de San Diego dans l'Etat américain de Californie, emploie 72 personnes et a généré un chiffre d'affaires de 10,5 millions de dollars en 2019.



Lisi Medical accélère ainsi son repositionnement sur les implants de reconstruction (hanche, genou, épaule), la chirurgie mini-invasive (composants de haute précision et en grand volume) et les implants orthopédiques (rachis, traumatologie et extrémités).



