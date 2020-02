Linedata services : Remporte le prix de 'Best Compliance Solution'

(CercleFinance.com) - Linedata annonce ce jour avoir remporté le prix de 'Best Compliance Solution' lors de la cérémonie des Fund Intelligence Technology and WSL Awards 2020 à New York.



'Cette récompense souligne la performance exceptionnelle de Linedata Compliance en tant que solution de mise en conformité de portefeuilles pre-trade et post-trade. Cette solution est destinée aux traders institutionnels et aux gestionnaires d'actifs confrontés aux pressions sur les commissions et aux exigences opérationnelles et réglementaires croissantes', précise Linedata.



