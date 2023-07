Linedata services : Partenariat stratégique avec Qualtik

(CercleFinance.com) - Linedata annonce son partenariat stratégique avec Qualtik, fournisseur d'outils de stress-test pour les prêts commerciaux basé aux Etats-Unis, pour proposer une solution intégrée qui 'offre une approche rationalisée et efficace de la gestion des risques' aux banques.



Les outils de stress-test de Qualtik sont ainsi intégrés aux solutions de crédits et financements de Linedata, Linedata Capitalstream et Linedata Ekip360, destinées aux banques et établissements de crédit.



Cette solution, disponible dès aujourd'hui, 'permet aux banques d'optimiser la prise de décision, grâce à l'analyse des données, et ainsi de structurer leur approche pour faire face aux incertitudes économiques', selon Linedata.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

