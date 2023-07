Linedata services : Partenariat stratégique avec Moovjee

(CercleFinance.com) - Linedata a annoncé mercredi la signature d'un partenariat stratégique avec Moovjee afin d'accompagner le développement des startups et entrepreneurs tunisiens.



L'éditeur de logiciels financiers explique que l'objectif de la collaboration est de préparer les jeunes pousses en vue du 'pitch day', ce moment charnière où elles doivent convaincre investisseurs et partenaires potentiels.



Dans le cadre de l'accord, Moovjee apportera son expertise en matière de mentorat et en développement commercial, tandis que Linedata mettra à disposition son savoir-faire technologique en aidant les startups à préparer leurs prototypes, à réaliser des tests techniques et à valoriser leurs produits.



