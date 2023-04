Linedata services : Offre de services renforcée en Asie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Linedata, un éditeur de logiciels destinés au secteur de la finance, a annoncé mardi le déploiement d'une nouvelle offre dédiée aux entreprises 'buy-side' sur le marché asiatique.



Le groupe technologique indique avoir élargi son offre dans la région Asie-Pacifique (APAC) à ce segment, qui comprend à la fois les entreprises issues des métiers du 'private equity', des fonds privés, du crédit structuré et de l'assurance.



Linedata souligne que plus de 50 fonds de la zone, notamment à Hong Kong, en Chine, à Singapour et en Australie, utilisent déjà ses services dits 'front-to-back', c'est-à-dire couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur des instruments financiers.



Sa nouvelle offre - pilotée par l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique - doit permettre une gestion 'cognitive' des données d'investissement, notamment en répondant aux besoins d'extraction et d'analyse de données contextuelles sur les investissements.



