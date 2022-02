Linedata services : Hausse de 40% du résultat net annuel

(CercleFinance.com) - Linedata publie un résultat net de 28,3 millions d'euros au titre de l'année écoulée, en hausse de 39,7%, et un résultat opérationnel de 38,4 millions, en augmentation de 17,7%, aidé par les mesures d'amélioration de productivité mises en oeuvre en 2020.



L'éditeur de logiciels et prestataire de services d'externalisation pour les métiers de la finance a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires stable à 160,2 millions d'euros (-0,5% en données publiées mais +0,5% en organique).



Un dividende de 1,60 euro par action sera proposé à la prochaine assemblée générale, pour un bénéfice net par action de 4,42 euros engrangé en 2021. Pour 2022, la société prévoit d'accroître son développement commercial vers les nouveaux prospects.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

