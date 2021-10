Lexibook linguist. : Prévisions confirmées malgré les tensions

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Lexibook a confirmé mercredi projeter une progression 'à deux chiffres' de son chiffre d'affaires annuel, en dépit des tensions mondiales qui touchent les approvisionnements de composants et le fret.



Dans un communiqué, le fabricant d'appareils électroniques intelligents pour les enfants explique qu'il avait anticipé ses achats afin de couvrir ses approvisionnements pour la fin d'année.



Dans ces conditions, Lexibook prévoit de ne subir que quelques décalages de livraisons, essentiellement liés au fret.



Quant aux hausses de prix liées au transport des marchandises, elles sont pour la plupart répercutées sur les clients via des hausses tarifaires, explique le groupe.



Autre point important, le groupe évoque une demande qui reste 'très forte' pour ses nouveautés et des commandes pour l'instant nettement supérieures à celles de l'année dernière.



Lexibook indique par ailleurs que la croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires cette année aura un effet positif sur sa rentabilité.



Suite à cette publication, les analystes d'Euroland maintiennent leur objectif de cours à 5,50 euros ainsi que leur recommandation d'achat.



L'action Lexibook progressait de 5% en Bourse de Paris en milieu de matinée.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.