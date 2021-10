Lexibook linguist. : Les pénuries n'inquiètent pas le pro des produits électroniques pour enfants Lexibook

(BFM Bourse) - Linguistic Electronic System, plus connue sous le nom de Lexibook a réitéré ses objectifs annuels malgré les importantes tensions sur les chaînes d'approvisionnement mondiales.

Malgré les tensions mondiales sur les approvisionnements de composants et sur le fret, Lexibook confirme ses prévisions de croissance annuelle sur l’exercice en cours, à savoir "une progression à deux chiffres du chiffre d'affaires, ce qui aura un effet positif sur la rentabilité". Le groupe basé dans le parc d'activités de Courtabœuf, un parc industriel du pôle Paris-Saclay sur la commune des Ulis, avait enregistré 27,36 millions de revenus au cours de son dernier exercice décalé clos fin mars dernier, en progression de 18% par rapport au précédent.

Un dynamisme notamment expliqué par l’engouement sur ses nouveaux produits, en particulier "les robots Powerman, les jouets éducatifs, les jeux de société et les talkies-walkies" énumérait alors Lexibook, qui mettait par ailleurs en avant la très forte croissance des ventes en ligne".

Ce mercredi, le groupe coté sur Alternext depuis 1997 a donc confirmé ses perspectives, alors que "la demande sur les nouveautés reste très forte et [que] le niveau de commandes à date est nettement supérieur à l’année dernière". Lexibook explique avoir "anticipé ses achats pour couvrir les approvisionnements de fin d’année", et ne subira donc "que quelques décalages de livraison essentiellement liés au fret" poursuit-il. "Les hausses de prix liées au fret sont pour la plupart répercutées sur les clients via des hausses tarifaires" ajoute le groupe - une hausse des prix qui devrait se généraliser parmi les groupes cotés tricolores, et ce dans plusieurs secteurs, à l'image de Saint-Gobain mercredi.

Un produit vendu toutes les 10 secondes

Bien connu des parents, Lexibook est propriétaire de plus de 40 marques enregistrées telles que Powerman, Decotech, Karaoke Micro Star, Chessman, Cyber Arcade, etc. et revendique un statut de "leader des produits de loisirs électroniques intelligents pour les enfants".

Son activité se scinde en deux: des produits de bureautique (dictionnaires, assistants personnels, calculatrices, traducteurs, téléphones résidentiels, talkies-walkies, horlogerie et stations météo) d'un côté et des jouets (électroniques, musicaux, interactifs, de premier âge et préscolaires) de l'autre. Et selon Lexibook, son succès est fondé "sur une stratégie consistant à marier des licences internationales fortes à des produits électroniques grand public à haute valeur ajoutée", stratégie "complétée par une politique d'innovation constante" ajoute le groupe qui se targue de vendre "un produit toutes les 10 secondes dans le monde entier".

En Bourse, la confirmation des objectifs annuels a été accueillie par un gain de 1,2% pour le titre Lexibook mercredi, dans un marché désarçonné par la flambée des prix de l'énergie, et celui-ci accélère sensiblement ce jeudi avec un bond de 7,9% à 3,495 euros vers 10h20. Cette progression porte sa performance depuis le 1er janvier à près de +150%, et le titre a même atteint au cours de l'été un pic depuis 2013. Lexibook est ainsi valorisé 27 millions d'euros.

Quentin Soubranne - ©2021 BFM Bourse