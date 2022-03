Lectra : Étend sa coopération avec Microsoft

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Lectra annonce étendre la coopération commerciale et technologique amorcée avec Microsoft via une seconde solution dédiée à l'industrie de la mode.



'AprèsKubix Link, que nous avons introduit en2020,Fashion On Demand byLectrafait désormais partie de notre collaboration avec Microsoft, marquant ainsi une coopération accrue entre nos deux entreprises', déclare Maximilien Abadie, Directeur de la stratégie de Lectra.



Hébergée sur Microsoft Azure, Fashion On Demand byLectra est une solution clé en main qui automatise la production de vêtements à la demande, depuis la réception des commandes jusqu'à la découpe.



'Les marques et fabricants bénéficient alors d'un contrôle total sur toutes les étapes de leur processus à la demande, qu'il s'agisse de produire de petites séries ou des articles personnalisés', précise Lectra.



Cette flexibilité permettra aux entreprises de mode d'adapter leur offre en temps réel, sans faire de compromis sur leur productivité, leur consommation matière (pouvant représenter jusqu'à 60% du coût de production d'un vêtement), ou leur agilité.



