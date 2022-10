Ldc : Vers un rachat d'Ovoteam après celui de Matines

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Parallèlement au rachat de Matines, LDC annonce l'entrée en négociation exclusive avec le Groupe Avril en vue de l'acquisition de la société Ovoteam, qui emploie environ 250 collaborateurs et a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de près de 85 millions d'euros.



Spécialisée dans les ovoproduits pour les industries agroalimentaires, de la restauration hors domicile, de la boulangerie-viennoiserie et de la pâtisserie, Ovoteam dispose de quatre sites industriels en Mayenne, en Eure-et-Loir, dans le Morbihan et dans les Côtes-d'Armor.



La concrétisation de cette acquisition s'accompagnerait d'un plan d'investissement de plus de sept millions d'euros programmés sur les trois années à venir. La réalisation de l'opération est soumise à l'autorisation de l'Autorité de la Concurrence.



