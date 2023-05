Laurent-perrier : Résultat net de 58,5 ME sur l'exercice

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Les comptes de l'exercice 2022-2023, clos le 31 mars 2023, ont été arrêtés. Laurent-Perrier annonce une nouvelle progression de ses résultats.



Le chiffre d'affaires de l'exercice est en progression de +3,1% pour s'établir à 301,8 millions d'euros à taux de change courants. Cette performance s'appuie notamment sur la politique de valeur du Groupe mise en place ces dernières années avec un effet prix/mix positif de +9,5%.



Le taux de marge opérationnelle du Groupe atteint un record à 28,1% à taux de change courants. Le résultat net enregistre également une nette progression. Il s'établit à 58,5 millions d'euros à taux de change courants et représente ainsi 19,4% du chiffre d'affaires consolidé du Groupe.



Malgré un contexte géopolitique et économique incertain, le Groupe poursuit l'exécution de son plan d'affaires 2021-2025 et maintient le cap de sa stratégie de valeur 'en s'appuyant toujours sur la qualité de ses vins de Champagne, la qualité de ses équipes, la force de ses marques et la maîtrise de sa distribution ', souligne Stéphane Dalyac, président du Directoire.



