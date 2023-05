Laurent-perrier : Oddo BHF reste à sous-performance

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient sa recommandation 'sous-performance' sur Laurent-Perrier avec un objectif de cours de 130 euros inchangé, et une séquence de BPA légèrement relevée à la suite de la publication des résultats annuels de la maison de champagne.



'Nous continuons de soutenir que les fondamentaux du groupe restent solides, toutefois le momentum pourrait être moins favorable à court terme et limiter la progression des résultats', prévient l'analyste, qui pointe aussi une base de comparaison élevée.



De surcroit, le bureau d'études estime que la valorisation actuelle de Laurent-Perrier est élevée, faisant selon lui ressortir une prime de 22% par rapport à l'indice CAC Mid 60 contre une prime historique de 6%.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.