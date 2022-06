Laurent-perrier : Doublement du résultat net annuel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Laurent-Perrier publie au titre de son exercice 2021-22 un résultat net part du groupe doublé (+99%) à 50,2 millions d'euros et une marge opérationnelle améliorée de 3,9 points à 26,3% pour un chiffre d'affaires (ventes champagne) en hausse de 58,6% à 292,8 millions.



'Cette performance est soutenue par la reprise économique mondiale suite à l'amélioration de la situation sanitaire et par les efforts engagés depuis plusieurs années sur la politique de valeur du groupe', explique son président du directoire, Stéphane Dalyac.



Face aux incertitudes nées du conflit en Ukraine, des tensions inflationnistes et des politiques monétaires, le groupe de maisons de champagne déclare 'poursuivre avec vigilance et confiance, l'exécution de son plan d'affaires 2021-2025'.



