Laurent-perrier : Dans le vert après ses semestriels

(CercleFinance.com) - Laurent-Perrier gagne 1% après la publication d'un résultat net part du groupe semestriel en hausse de 58,4% à 36,9 millions d'euros et d'une marge opérationnelle en amélioration de 5,5 points à 33,3%, pour un chiffre d'affaires en croissance de 24% à 159,4 millions.



'Cette publication du premier semestre 2022-23 confirme une nouvelle fois la solidité de Laurent-Perrier et l'amélioration de ses fondamentaux', réagit Oddo, qui n'attendait pour la période qu'une marge opérationnelle de 27,7% et un chiffre d'affaires de 151 millions.



S'il reconnait que la maison de champagne 'reste prudente sur les perspectives et précise que la performance du premier semestre ne peut être extrapolée à l'ensemble de l'exercice en cours', le bureau d'études maintient son opinion 'surperformance' sur Laurent-Perrier.



