Lanson-bcc : Retour aux bénéfices au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Lanson-BCC publie un résultat net de +4,71 millions d'euros pour les six premiers mois de 2021, contre -2,57 millions au premier semestre 2020, avec un résultat opérationnel qui est passé de -1,44 à +8,57 millions d'une année sur l'autre.



Le chiffre d'affaires de la maison de champagne s'est établi à 99,11 millions d'euros, en progression de 33,7% en comparaison annuelle, la part réalisée à l'export ayant atteint 57,9% au 30 juin 2021 contre 50,2% un an auparavant.



En raison de la saisonnalité traditionnelle des ventes de champagne, ces résultats ne peuvent être extrapolés à l'ensemble de l'exercice. En l'absence de visibilité sur la fin de l'année, il ne publie donc pas de prévisionnel pour l'ensemble de l'exercice.



