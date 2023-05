Lanson-bcc : Maison de champagne préférée d'Oddo BHF

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Dans une note consacrée aux maisons de champagne, Oddo BHF indique privilégier Lanson-BCC avec un opinion 'surperformance' et un objectif de cours relevé de 41 à 47 euros, 'dans ce contexte 2023 d'offre contrainte et de ralentissement de la demande'.



'La stratégie de valeur mise en place par le groupe porte ses fruits, elle devrait permettre de mieux compenser la hausse des prix du raisin et de renforcer la structure financière', juge l'analyste en charge du dossier.



'La diversité des maisons de champagne composant le groupe sera un atout pour mieux résister à un risque de retournement de marché', poursuit Oddo BHF qui affiche par ailleurs des opinions 'sous-performance' sur Laurent-Perrier et 'neutre' sur Vranken Pommery.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.