Lagardere : Paris Match accélère sa transformation numérique

(CercleFinance.com) - Lagardère indique Paris Match accélère son développement numérique avec le lancement d'une offre d'abonnement 100% numérique.



Dans le cadre de sa transformation globale, l'hebdomadaire annonce aussi un nouveau site (actuellement en cours de déploiement), une nouvelle application mobile et tablette (fin juin), un nouvel outil de publication et une nouvelle offre éditoriale.



' Cette refonte complète de l'offre numérique Paris Match vise à renouveler le lien avec ses lecteurs et s'appuie sur l'histoire et l'identité unique du magazine ', souligne Lagardère.





