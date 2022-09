Lagardere : Nomination de Laurence Ferrari chez Paris Match

(CercleFinance.com) - Lagardère News annonce la nomination de la journaliste et animatrice Laurence Ferrari comme rédactrice en chef politique de l'hebdomadaire Paris Match, nomination qui sera effective à partir du 19 septembre.



Parallèlement à ces nouvelles fonctions, Laurence Ferrari poursuivra également son émission d'analyse et d'interview politique Punchline diffusée de 17h00 à 19h00 sur CNews, et de 18h00 à 19h00 sur Europe 1, station phare de Lagardère.



