Lacroix sa : Le champion de la signalisation Lacroix fait le plein de contrats à l'international

(BFM Bourse) - Le spécialiste des équipements de signalisation et de gestion de la voirie fait le plein de contrats avec son activité City. Lacroix a annoncé en début de semaine être intégré au projet de modernisation de l'infrastructure routière de la Région Flamande de Belgique. Fin novembre, le groupe français a été choisi par la ville d'Oslo pour donner un coup de jeune à son éclairage public.

Contrairement à la Bourse de Paris, les feux sont au vert pour Lacroix. Le spécialiste des équipements de signalisation et de gestion de la voirie échappe à la morosité du marché parisien, avec une action qui s'adjuge 1,9% à 27,40 euros vers 10h20, vendredi.

Ce groupe nantais d’électronique fondé en 1936 est historiquement présent dans les feux de circulation routière. Il a su au fil des décennies élargir son activité à l'ensemble des équipements connectés et sécurisés pour la gestion des infrastructures de la voirie intelligente: signalisation, gestion de trafic, communication véhiculaire dite V2X (ou Vehicle-to-Everything), éclairage public, mais aussi aux équipements dédiés au pilotage des infrastructures d’eau et d’énergie.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

L'expertise de Lacroix ainsi que quatre autres intégrateurs ont été retenus par les autorités de la Région Flandre de Belgique, dans le cadre d'un appel d'offre lancé par l'organisation en charge de l'infrastructure régionale routière et autoroutière de la région (AWV). Lacroix sera accompagné d'une autre société française. Le spécialiste du BTP Eiffage fera en effet office de chef d'orchestre de ce groupement d'intégrateurs.

Un déploiement massif de 70.000 à 100.000 points lumineux intelligents

Le projet dans lequel est impliqué Lacroix vise à remplacer le réseau routier d'éclairage public et le moderniser en le dotant d'un système de gestion intelligente, avec à la clé, la réduction significative des consommations d'énergie.

Dans ce cadre, Lacroix, au travers son activité City, va collaborer et intervenir dans la fourniture de contrôleurs auprès d'Eiffage et des autres intégrateurs du groupement, au sein d'une solution modulaire et sécurisée permettant la gestion intelligente de l'éclairage, ainsi que la remontée automatisée de données de consommation auprès du gestionnaire du réseau.

"Dans une région flamande où l'infrastructure routière offre un éclairage public particulièrement dense, il s'agit d'un déploiement massif de 70.000 à 100.000 points lumineux, positionnés le long d'un réseau routier et autoroutier couvrant près de 1000 kilomètres de voies" explique Lacroix. Le déploiement est prévu sur une durée de 24 mois.

"Ce succès majeur enregistré par l'activité City est un nouveau témoignage de la forte dynamique de Lacroix dans le segment de l'éclairage public", se félicite le groupe nantais. Selon les termes de l'accord, Lacroix anticipe un chiffre d'affaires supérieur à 10 millions d'euros, dont la reconnaissance s'étalera sur les exercices 2023 et 2024.

Le groupe fait donc le plein de contrats à l'international. Fin novembre, c'est cette même activité City qui a été choisie par la ville d'Oslo en Norvège en vue de moderniser l’infrastructure d’éclairage public de la capitale norvégienne. D’une durée initiale de 2 ans, Lacroix précise que ce contrat peut être prolongé deux fois pour un an et ainsi atteindre une durée maximale de 4 ans.

Il prévoit d’équiper des milliers de lampadaires dans un premier temps, pour un minimum de revenu de 1,5 million d'euros "L’attribution du contrat ayant eu lieu en juin et la commande inaugurale en juillet, les premières livraisons ont déjà été effectuées et l’installation des équipements est en cours" explique Lacroix. La société prévoit d’enregistrer les premiers impacts financiers de ce nouveau contrat au cours d’ici la fin de l’année.

Des ambitions de ventes annuelles relevées

Le mois de novembre a été annonciateur de bonnes nouvelles pour Lacroix. Le groupe avait en effet relevé son objectif de chiffre d'affaires annuel après une activité estivale dynamique.

Le groupe anticipe désormais un chiffre d'affaires proche des 700 millions d'euros sur l'ensemble de l'exercice 2022. Le groupe tablait jusqu'alors sur un objectif de 665 millions d'euros dont 15 millions d'euros d'impact du dollar en fourchette haute. Le groupe a confirmé dans la foulée son objectif de rentabilité, à savoir une marge d'Ebitda courant au moins égale à 6,2% sur l'ensemble de l'exercice.

A plus long terme, Lacroix entend atteindre 800 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2025, avec un Ebitda courant représentant environ 9% de ses revenus, à comparer avec un chiffre d’affaires de 501,5 millions d’euros et une marge d’Ebitda courant de 6,2% l'an passé.

Sabrina Sadgui - ©2022 BFM Bourse