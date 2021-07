Kpn kon : Un bénéfice en hausse grâce aux économies

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - KPN, le premier opérateur télécoms néerlandais, a annoncé mardi un résultat opérationnel en hausse et meilleur que prévu au titre du deuxième trimestre, toujours à la faveur de ses efforts en matière de réductions de coûts.



Son bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissement (Ebitda AL) a progressé de 0,6% par rapport au même trimestre de 2020, à 589 millions d'euros sur la base d'un chiffre d'affaires en petite progression de 0,2% à près de 1,3 milliard d'euros.



A titre de comparaison, les analystes prévoyaient en moyenne un Ebitda AL de 584 millions d'euros pour un chiffre d'affaires de 1,28 milliard.



Le trimestre s'est soldé par un bénéfice net de 800 millions d'euros, à comparer à 135 millions un an plus tôt.



KPN - dont le programme de simplification et de digitalisation permet d'alléger les effectifs et de réduire les coûts - a réitéré sa prévision d'un Ebitda AL de l'ordre de 2,34 milliards d'euros en 2021.



Le groupe prévoit par ailleurs de procéder au rachat de 200 millions d'euros de ses propres actions cette année.



Coté sur Euronext Amsterdam, le titre progressait de 1,8% suite à cette publication.



