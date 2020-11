Kpn kon : Jefferies n'est plus à 'sous-performance'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies relève son opinion sur KPN de 'sous-performance' à 'conserver' avec un objectif de cours rehaussé de 1,72 à 2,66 euros, mettant en avant 'une intensification du flux de nouvelles sur des intérêts potentiels de private equity'.



'Pour être clair, il n'y a pas de confirmation d'intérêts, discussions ou offre', reconnait le broker, qui 'continue de penser que KPN fait face à des défis structurels qui mettent la progression du free cash-flow à risques'.



'Toutefois, jusqu'à ce que nous ayons davantage de clarté, une position 'sous-performance' active ne nous apparaît plus comme appropriée', juge Jefferies dans sa note sur l'opérateur télécoms des Pays-Bas.



