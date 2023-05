Klm : Air France-KLM en discussions avec Apollo Global Management

PARIS (Reuters) - Air France-KLM a annoncé jeudi être entré en discussions exclusives avec Apollo Global Management en vue d'un financement en quasi fonds propres au capital d'une filiale opérationnelle dédiée d'Air France.

Les discussions portent sur un financement potentiel de 500 millions d'euros au capital d'une filiale détenant un ensemble d'actifs d'Air France dédiés à son activité d'ingénierie et de maintenance, a indiqué le groupe dans un communiqué.

Air France-KLM précise que le produit de la transaction serait affecté aux besoins généraux du groupe.

Le groupe franco-néerlandais de compagnies aériennes ajoute que la structure envisagée n'entraînerait aucun changement sur le plan opérationnel et social, et n'aurait donc aucun impact sur les contrats de travail des employés d'Air France et d'Air France-KLM.

