Klepierre : Oddo réitère son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo estime que Klépierre fait preuve d'un rebond solide avec sa publication trimestrielle (759 ME sur 9 mois 2021).



Klépierre relève sa guidance 2021 de +11% avec un BPA récurrent attendu à 2 E contre 1.80 E. Suite à cette annonce, Oddo a confirmé son conseil Surperformance sur le titre avec un objectif de 25 E.



' Nous comprenons que ce relèvement s'explique principalement par une collecte meilleure que prévu des loyers sur 2021 ainsi que des reprises de provisions sur 2020 ' indique Oddo.



L'analyste estime que Klépierre démontre, avec sa publication, un rebond solide de son activité, une résilience meilleure qu'attendu de sa performance financière 2021 ainsi qu'une forte capacité à poursuivre sa politique de cessions.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.