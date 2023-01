Klepierre : Le titre surnage, un analyste en renfort

(CercleFinance.com) - L'action Klépierre surperforme largement le marché parisien et s'inscrit en petite hausse jeudi, stimulée par un relèvement de recommandation et d'objectif de cours de Deutsche Bank.



A 15h45, l'action gagne 0,2%, signant l'une des rares hausses de l'indice SBF 120, qui perd au même moment près de 1,5%.



Dans une vaste étude consacrée aux spécialistes européens de l'immobilier, le bureau d'études dit apprécier le groupe de centres commerciaux pour ses caractéristiques 'défensives'.



Deutsche Bank fait non seulement référence à la solidité de son bilan et de ses investissements, mais aussi à la protection que confère le dividende de la société et au niveau élevé de ses taux de sortie, qui le protège contre une remontée des taux d'intérêt.



L'analyste mentionne aussi la qualité des actifs du groupe, qui attire selon lui des locataires de premier plan, une tendance qui devrait permettre de compenser - sur fond d'indexation positive - la baisse du moral des consommateurs dans l'environnement récessionniste qui se profile.



