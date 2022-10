Klepierre : Hausse de 17,1% du CA sur 9 mois

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires total s'établit à 1 104,1 ME sur les neuf premiers mois de 2022, en hausse de 17,1% par rapport à la même période de l'an dernier.



Les revenus locatifs bruts ont augmenté de 27,4 % à périmètre constant pour atteindre 855,0 ME. Les revenus locatifs nets sont en hausse de 31,4 % par rapport à 2021, à périmètre constant.



Le chiffre d'affaires total des commerçants dans les centres de Klépierre a augmenté de 6% à périmètre constant au cours du troisième trimestre par rapport à la même période en 2021.



Le Groupe confirme son objectif de cash-flow net courant d'au moins 2,45 E par action pour 2022.



' Cet objectif suppose que l'activité ne soit pas affectée d'ici la fin de l'année par de nouvelles perturbations liées à la Covid-19 qui pénaliseraient l'activité de nos clients, ni par une détérioration majeure de la situation géopolitique ' indique le groupe.





