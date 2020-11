Klepierre : Beñat Ortega, nouveau membre du directoire

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Klépierre, leader européen des centres commerciaux, annonce que son Conseil de surveillance a nommé Beñat Ortega en qualité de membre du directoire du Groupe en charge des opérations à compter du 16 novembre 2020.



Beñat Ortega a rejoint Klépierre en novembre 2012 comme directeur d'exploitation adjoint (Deputy Chief Operating Officer) avant d'être promu directeur d'exploitation en novembre 2016. Auparavant, il a occupé pendant neuf ans différentes fonctions au sein du Groupe Unibail-Rodamco, et notamment à la direction des investissements et de l'asset management du pôle Bureaux.



Diplômé de l'École Centrale Paris, Beñat Ortega, devra notamment relever les défis de la mutation du retail, poursuivre la transformation des centres commerciaux et déployer la stratégie Act for Good de Klépierre.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.