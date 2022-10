Kering : UBS abaisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur Kering avec un objectif de cours abaissé de 584 à 575 euros, une nouvelle cible qui laisse néanmoins un potentiel de progression de 22% pour l'action du détenteur -entre autres- des marques de luxe Gucci et Saint Laurent.



Le broker reconnait 'une bonne croissance organique à deux chiffres des ventes du groupe au troisième trimestre', mais note que celle-ci est 'éclipsée par un petit manquement des attentes chez Gucci, qui devrait continuer de peser sur les actions à court terme'.



