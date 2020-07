Kering : Résultat net part du Groupe de 272,6 ME au S1

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du Groupe s'établit à 5 378,3 millions d'euros au premier semestre 2020, en BAISSE de -29,6% en données publiées et de -30,1% à périmètre et taux de change comparables.



Gucci réalise un chiffre d'affaires de 3 072,2 millions d'euros (-33,5% en données publiées et -33,8% en comparable). Les ventes d'Yves Saint Laurent ressortent à 681,1 millions d'euros, en repli de -30,0% en données publiées et de -30,6% en comparable.



Le résultat opérationnel courant s'élève à 952,4 millions d'euros, à -57,7% par rapport au premier semestre de l'année précédente. Le taux de marge opérationnelle courant du Groupe est de 17,7%.



Au premier semestre 2020, l'EBITDA s'établit à 1 675,0 millions d'euros, en retrait de -40,4% par rapport au premier semestre 2019.



Le résultat net part du Groupe s'établit à 272,6 millions d'euros (-53% par rapport à l'année dernière) et le résultat net part du Groupe par action atteint 2,18 euros sur le semestre.



' L'absence de visibilité sur l'évolution du marché mondial du Luxe dans les prochains mois ne permet pas d'établir de prévision suffisamment fiable des ventes du Groupe au second semestre. La perte de chiffre d'affaires constatée au premier semestre 2020 ne devrait cependant pas être compensée au Communiqué de Presse 28.07.2020 7/18 second semestre ' indique le groupe.



