Kering : Goldman Sachs réitère son conseil sur le titre

(CercleFinance.com) - L'analyste estime que les résultats de l'exercice 2021 rassurent sur la dynamique de la marque Gucci.



Les ventes de la marque Gucci ont augmenté de +32% en glissement annuel au 4ème trimestre, grâce à une accélération significative dans les ventes au détail (+25% en cumul sur deux ans au 4ème trimestre contre +2% au 3ème trimestre), soutenue par des initiatives de nouveaux produits au cours du trimestre.



' Nous pensons que le résultat global de Gucci pour le 2ème semestre 2021 (+14% de ventes au détail sur deux ans) est plus représentatif en termes de résultats. La direction a confirmé que la dynamique de Gucci reste forte, avec des tendances sous-jacentes au 1er trimestre 2022 en ligne avec le 4ème trimestre 2021 ' indique Goldman Sachs.



Le bureau d'analyses a actualisé son objectif suite aux résultats de l'exercice 2021. L'objectif sur 12 mois augmente de +5% à 934 E.



' L'ampleur de la décote de Kering par rapport au secteur du luxe (27% selon nos estimations) est, selon nous, injustifiée et nous restons à l'achat sur le titre (sur la liste de Conviction) ' rajoute l'analyste.



