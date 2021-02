Kering : Baisse de 7% du résultat net annuel

(CercleFinance.com) - Kering publie au titre de 2020 un résultat net part du groupe en baisse de 6,9% à 2,15 milliards d'euros et un résultat opérationnel courant en recul de 34,4% à près de 3,14 milliards, soit une marge en dégradation de 6,2 points à 23,9%.



Le chiffre d'affaires du groupe de luxe s'est établi à 13,1 milliards d'euros, en retrait de 17,5% en données publiées et de 16,4% en comparable, malgré une poursuite de la forte accélération des ventes en ligne, à +67,5% sur l'ensemble de l'année.



Le conseil d'administration a décidé de proposer à l'assemblée générale, au titre de cet exercice, un dividende en numéraire de huit euros par action, sachant qu'un acompte sur ce dividende de 2,50 euros par action a déjà été mis en paiement le 21 janvier.



