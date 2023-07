Kbc : Sur la liste des valeurs favorites d'un analyste

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur KBC avec un objectif de cours rehaussé de 1% à 86 euros, avant la publication par la banque belge, le 10 août prochain, de ses résultats au titre du deuxième trimestre.



'Nous nous attendons à ce que les publications du deuxième trimestre soient un catalyseur positif pour ING et KBC', affirme-t-il, rappelant que ces deux actions recommandées à l'achat figurent sur sa liste des valeurs favorites parmi les banques européennes.



Le broker s'attend à ce que l'action KBC bénéficie d'un soutien provenant d'une dynamique des revenus d'intérêts nets 's'accélérant et surprenant positivement', ainsi que du lancement de rachats d'actions à l'occasion de cette publication.



