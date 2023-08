Kbc : Les rachat d'actions ont démarré

(CercleFinance.com) - KBC a annoncé mardi qu'il avait racheté pour plus de 30 millions d'euros de ses propres actions entre les 11 et le 18 août, dans le cadre de la récente mise en oeuvre de son programme de rachat d'actions.



Dans un avis financier, le groupe financier belge indique avoir fait l'acquisition de 470.265 titres à des prix allant de 61,74 à 65,50 euros lors de ces six séances de Bourse.



Le bancassureur avait annoncé, à l'occasion de ses résultats semestriels, le lancement d'un programme de rachat d'actions dans le but de distribuer son capital excédentaire, pour un montant de 1,3 milliard d'euros.



Ce programme doit s'achever à la fin du mois de juillet 2024.



