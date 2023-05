Kbc : Credit Suisse reste négatif après les trimestriels

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Credit Suisse réitère son opinion 'sous-performance' et son objectif de cours de 66 euros sur KBC, en dépit d'une estimation de BPA 2023 relevée de 7,40 à huit euros en raison d'un coût du risque inférieur, après les résultats de la banque belge pour le premier trimestre.



'Si le bénéfice net a dépassé les attentes, des revenus nets d'intérêt plus faibles que prévu et l'absence de rachats d'actions déclarés ont pesé sur le titre', note le broker, qui pointe aussi une complexité apportée aux chiffres par un retraitement pour IFRS17.



