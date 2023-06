Kbc : AlphaValue abaisse son opinion

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - AlphaValue a annoncé mercredi avoir abaissé son opinion sur le titre KBC, qu'il ramène à 'alléger' contre 'accumuler' jusqu'ici, avec un objectif de cours maintenu inchangé à 64,3 euros.



Dans une note de recherche, le bureau d'études explique avoir revu à la baisse de 22% ses prévisions sur le groupe bancaire belge pour l'an prochain, sur fond de repli anticipé du revenu net d'intérêts (NII) et de la demande de prêts.



Le cabinet parisien dit par ailleurs attendre une révision à la hausse des dépenses d'investissements de l'établissement avec l'application des nouvelles normes comptables IFRS17, mais aussi une remontée des pressions inflationnistes du fait de l'indexation salariale.



Enfin, AlphaValue indique adopter une approche 'plus conservatrice' en matière de qualité des actifs, une prudence qu'il estime à peine compensée par la plus grande vigueur des revenus tirés de l'assurance, là encore en raison de l'application de la norme IFRS17.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.