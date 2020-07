Kaufman et broad : La marge de Kaufman & Broad divisée par trois au premier semestre à cause du confinement

(CercleFinance.com) - Kaufman & Broad publie un résultat net part du groupe du premier semestre 2020 de 2,1 millions d'euros, contre 39,3 millions un an auparavant, avec une marge opérationnelle courante (MOC) passée de 9,9% à 3,2% d'une année sur l'autre.



Le chiffre d'affaires global du groupe immobilier s'établit à 385 millions d'euros (HT), en baisse de 45,3% en comparaison annuelle, marqué essentiellement par la forte contraction de l'activité générale de mi-mars à mi-mai.



Concernant les perspectives, Kaufman & Broad envisage un chiffre d'affaires pour l'exercice 2020 aux environs d'un milliard d'euros, avec un taux d'EBIT proche de 6% et une dette financière nette proche de zéro.



