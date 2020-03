Kaufman et broad : Suspension des objectifs annuels

(CercleFinance.com) - Au regard de la crise sanitaire actuelle, le conseil d'administration de Kaufman & Broad a décidé d'anticiper la publication des résultats du premier trimestre 2020 (clos le 29 février), et de suspendre les objectifs annuels 2020 précédemment annoncés.



Le groupe immobilier affiche pour les trois premiers mois de l'exercice un résultat net part du groupe de 13,2 millions d'euros, en baisse de 8,1%, et une marge opérationnelle courante de 8,5% contre 9,3% un an auparavant.



Son chiffre d'affaires s'établit à 299,2 millions d'euros (HT), en retrait de 8,8%, et son backlog global ressort à 3.403,3 millions (HT) (+51,6%) avec un portefeuille foncier logement en hausse de 8,2% à 33.429 lots.



