Kaufman et broad : Résultat net pdg à +69% au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Kaufman & Broad publie un chiffre d'affaires de 849 ME au titre du 1er semestre, contre 575 ME à la même période un an plus tôt, soit une hausse de 47%.



Dans le même temps, l'EBIT ressort à 67,7 ME, contre 42,8 ME un an plus tôt (soit +58%), et le résultat net part du groupe s'établit à 38,5 ME, en hausse de 69%.



Le p.d.-g. Nordine Hachemi a toutefois tenu à rappeler que les résultats financiers traduisaient la prise en compte du lancement des travaux de l'opération A7/A8 d'Austerlitz, qui continuent de se dérouler conformément au calendrier, et contribuent ainsi à la hausse notable du chiffre d'affaires de Kaufman & Broad ainsi que de ses résultats.



Le groupe a par ailleurs apporté des précisions quant à ses perspectives 2023.

Kaufman & Broad estime que le résultat net part du groupe devrait progresser d'environ 20 %. Le groupe cible une hausse de son chiffre d'affaires de l'ordre de 6 à 10%. Enfin, la trésorerie nette positive devrait s'établir autour de 50 millions d'euros.



