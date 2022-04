Kaufman et broad : Promogim se renforce au capital

(CercleFinance.com) - Kaufman & Broad indique que Promogim Groupe SAS a déclaré détenir 4.265.000 actions du groupe, représentant 20,01% de son capital, et avoir ainsi franchi à la hausse le seuil légal de 20% en droits de vote, avec 20,58% des droits de vote théorique.



Il rapporte aussi que Promogim n'envisage pas d'acquérir le contrôle de Kaufman & Broad, ni de demander la nomination d'un administrateur, et affiché sa confiance dans le management, les perspectives et la stratégie du groupe.



Rappelant toutefois que Promogim est un promoteur résidentiel directement concurrent, Kaufman & Broad 'restera très attentif à la question des conflits d'intérêts potentiels et veillera à la préservation des intérêts de l'ensemble des actionnaires de la société'.



