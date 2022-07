Kaufman et broad : Promogim Groupe franchit 25% des votes

(CercleFinance.com) - La société Promogim Groupe a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 8 juillet 2022, le seuil de 25% des droits de vote de la société Kaufman & Broad et détenir 21,50% du capital et 26,27% des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuils résulte du réinvestissement par le déclarant du dividende versé par la société Kaufman & Broad par achats d'actions de cette dernière sur le marché et de l'acquisition par le déclarant de droits de vote double.





