Kaufman et broad : Mainfirst reste à l'achat

(CercleFinance.com) - Mainfirst maintient sa recommandation d'achat sur le titre et cible un cours de 38 euros.



Le broker rappelle que la direction de Kaufman & Broad semble confiante quant à la capacité du groupe à atteindre ses objectifs cette année, avec 1 milliard d'euros de CA, 6% de marge EBIT et une dette nulle.



Pour 2021, le groupe table sur une croissance de 30% de son CA, à laquelle pourrait s'ajouter le chiffre d'affaires initial du projet Austerlitz (une fois le permis de construire délivré), des estimations ' prudentes ' selon Mainfirst qui souligne que ' désormais, le manque de nouveaux permis de construire est la principale contrainte à la reprise d'activité et à la prévision des revenus. '





