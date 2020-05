Kaufman et broad : Dividende approuvé en AGM

(CercleFinance.com) - Kaufman & Broad indique que son assemblée générale mixte, qui s'est tenue à huis clos le 5 mai, a décidé la distribution à ses actionnaires d'un dividende total de 1,75 euro par action au titre de l'exercice clos le 30 novembre 2019.



Le groupe d'immobilier résidentiel précise que la mise en paiement de ce dividende en espèce est prévue le 10 juin, les dates de détachement ('ex-date') et d'arrêté ('record date') pour ce paiement étant fixées respectivement aux 8 et 9 juin.



