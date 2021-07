Johnson & johnson : Relèvement des objectifs annuels

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels, Johnson & Johnson indique relever ses objectifs 2021 pour viser désormais un BPA ajusté entre 9,60 et 9,70 dollars, ainsi qu'une croissance du chiffre d'affaires opérationnel ajusté entre 12,5 et 13,5%.



Le groupe de santé affiche un bénéfice net ajusté en croissance de 49% à 6,62 milliards de dollars au titre du deuxième trimestre 2021, soit 2,48 dollars par action, pour un chiffre d'affaires en hausse de 27,1% à 23,3 milliards.



En termes opérationnels ajustés (c'est-à-dire hors effets de change), le chiffre d'affaires a augmenté de 23,8%, une croissance tirée avant tout par la division appareils médicaux (+58,7%) grâce à la reprise du marché après l'impact de la Covid-19.



