Johnson & johnson : Relèvement des objectifs 2020

(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson relève ses objectifs annuels pour viser désormais un BPA ajusté entre 7,75 et 7,95 dollars, et non plus entre 7,50 et 7,90 dollars, avec une croissance opérationnelle ajustée des ventes entre -0,8 et +1%, et non plus entre -3 et +0,5%.



Le groupe de santé affiche un bénéfice net ajusté en repli de 36% à 4,45 milliards de dollars au titre de son deuxième trimestre 2020, soit 1,67 dollar par action, là où les économistes attendaient en moyenne une vingtaine de cents de moins.



Ses revenus se sont contractés de 10,8% à un peu plus de 18,3 milliards de dollars, dont une baisse de 9% en termes opérationnels (c'est-à-dire hors effets de change), principalement en raison de l'impact négatif de la pandémie de Covid-19.



