Johnson & johnson : Léger repli du BPA ajusté au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson affiche un bénéfice net ajusté en repli de 1,2% à 4,96 milliards de dollars au titre des trois derniers mois de 2020, soit 1,86 dollar par action, BPA dépassant donc légèrement les attentes des analystes.



Les revenus du groupe de santé se sont accrus de 8,3% à près de 22,5 milliards de dollars, dont une progression de 7,3% en termes opérationnels ajustés (c'est-à-dire hors effets de change), progression tirée avant tout par les Etats-Unis (+9,6%).



Affichant pour 2020 des croissances opérationnelles ajustées de -7,5% pour le BPA (à 8,03 dollars) et de 1,5% pour les revenus, J&J anticipe pour l'exercice qui commence, des croissances opérationnelles ajustées de 16,4% et 8,8% respectivement.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel