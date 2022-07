Johnson & johnson : Hausse de 4% du BPA au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson publie un BPA ajusté en croissance de 4,4% à 2,59 dollars au titre du deuxième trimestre, pour des revenus en progression de 3% à 24 milliards de dollars avec une croissance opérationnelle de 8% (+8,1% en données ajustées).



Dans le détail, les ventes opérationnelles ajustées du groupe de santé n'ont augmenté que de 2,9% pour sa division grand public et de 3,4% pour sa division technologies médicales, alors que sa division pharmaceutique a signé une croissance de 12,4%.



Johnson & Johnson maintient ses prévisions en milieux de fourchettes pour l'ensemble de 2022 pour ses ventes opérationnelles ajustées et son BPA opérationnel ajusté, ajoutant que le renforcement du dollar impacte ses résultats en données publiées.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel