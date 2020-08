Johnson & johnson : Acquisition de Momenta

(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson annonce un accord définitif pour acquérir Momenta Pharmaceuticals, société qui découvre et développe de nouvelles thérapies pour maladies à médiation immunitaire, dans une transaction en numéraire pour environ 6,5 milliards de dollars.



Le géant de la santé va lancer une offre sur l'ensemble des actions Momenta à un prix unitaire de 52,5 dollars. La finalisation, soumise notamment à l'apport d'une majorité d'actions et aux autres conditions usuelles, devrait intervenir au second semestre 2020.



