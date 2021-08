Johnson & johnson : Vers une possible dose de rappel pour le vaccin Covid

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - J&J annonce collaborer avec les autorités de santé américaines - la Food and Drug Administration et le CDC notamment - et indique que des nouvelles données seront prochainement partagées au sujet d'une éventuelle dose de rappel de son vaccin mono-dose contre la Covid.



En juillet, J&J avait partagé des données démontrant l'efficacité de son vaccin Covid contre les variants les plus répandus - y compris le Delta. Les résultats intermédiaires d'une étude de phase 1/2a ont aussi montré que la durabilité de la réponse immunitaire était forte et sans déclin pendant au moins huit mois, indique le laboratoire.



J&J affirme qu'assurer 'une protection à long terme et durable contre les hospitalisations et les décès est essentiel pour freiner la pandémie'. La question de l'utilité d'une dose de rappel devrait donc être prochainement tranchée.





