Johnson & johnson : Un antipsychotique de longue durée approuvé en Europe

(CercleFinance.com) - Janssen, la filiale biopharmaceutique de Johnson & Johnson, a annoncé mardi que la Commission européenne avait approuvé la mise sur le marché de Byannli, son traitement de longue durée de la schizophrénie.



Ce médicament - qui peut être pris deux fois par an - devient ainsi l'antipsychotique affichant la plus longue durée d'action commercialisé en Europe.



Janssen précise que le feu vert de Bruxelles s'appuie sur des données cliniques ayant montré que 95,2% des patients traités sous cette posologie n'ont pas connu de rechute de leur maladie au bout de 12 mois d'observation.



